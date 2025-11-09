Reizgasattacke und Schlägerei in Freiberg: Polizei prüft Zusammenhang

Freiberg
Drei Männer klagten in einem Lokal am Obermarkt plötzlich über Atemwegsreizungen. Dazu kommt ein Vorfall vor dem Lokal.
In einem Lokal am Obermarkt in Freiberg ist in der Nacht zum Sonnabend anscheinend Reizgas versprüht worden. Wie die Polizei mitteilt, haben gegen 3 Uhr drei Männer im Alter von 19, 21 und 23 Jahren plötzlich über starke Atemwegsreizungen geklagt. Trotz der Symptome mussten sie nicht ärztlich behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.