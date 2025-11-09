Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ermittelt nach einer mutmaßlichen Reizgasattacke in Freiberg.
Die Polizei ermittelt nach einer mutmaßlichen Reizgasattacke in Freiberg. Bild: Symbolfoto: Harry Haertel
Die Polizei ermittelt nach einer mutmaßlichen Reizgasattacke in Freiberg.
Die Polizei ermittelt nach einer mutmaßlichen Reizgasattacke in Freiberg. Bild: Symbolfoto: Harry Haertel
Freiberg
Reizgasattacke und Schlägerei in Freiberg: Polizei prüft Zusammenhang
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Männer klagten in einem Lokal am Obermarkt plötzlich über Atemwegsreizungen. Dazu kommt ein Vorfall vor dem Lokal.

In einem Lokal am Obermarkt in Freiberg ist in der Nacht zum Sonnabend anscheinend Reizgas versprüht worden. Wie die Polizei mitteilt, haben gegen 3 Uhr drei Männer im Alter von 19, 21 und 23 Jahren plötzlich über starke Atemwegsreizungen geklagt. Trotz der Symptome mussten sie nicht ärztlich behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
04.11.2025
2 min.
Nach Auseinandersetzung am Schumannplatz in Zwickau: Polizei ermittelt nun gegen 21-Jährigen wegen versuchten Mordes
Ein Fahrzeug der Kriminalpolizei. Die ermittelt nun im Zwickauer Schumann-Platz-Fall.
Der Tatverdächtige hatte am letzten Sonntag im Oktober einen 24-jährigen Mann mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt. Die Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.
Jan-Dirk Franke
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
16:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Passant hilft Frau, die von Betrunkenem bedrängt wird
Ein betrunkener Mann hat in Freiberg eine Frau bedrängt und wurde festgenommen.
Die junge Frau war am Bebelplatz zu Fuß unterwegs, als der betrunkene und unter Drogeneinfluss stehende Mann ihr entgegen kam.
Matthias Behrend
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
Mehr Artikel