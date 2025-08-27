Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Transport eines Windradflügels nach Kleinschirma hat für Aufsehen gesorgt. Die AfD will den weiteren Ausbau in Mittelsachsen per Moratorium stoppen.
Der Transport eines Windradflügels nach Kleinschirma hat für Aufsehen gesorgt. Die AfD will den weiteren Ausbau in Mittelsachsen per Moratorium stoppen.
Freiberg
Reizthema Wind: Wie viele Windräder kommen noch nach Mittelsachsen?
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Neben der SPD will die AfD einen Stopp beim Windkraftausbau in Mittelsachsen - und hat einen eigenen Antrag in den Kreistag eingereicht. Sind mittelsächsische Orte überlastet? Und was könnte helfen?

Der Windkraftausbau ist der AfD in Mittelsachsen ein Dorn im Auge. Einzelne Gemeinden seien durch Windkraftanlagen überlastet, meint AfD-Kreisrat Rolf Weigand. Deshalb hat seine Fraktion bei der Kreisverwaltung einen Antrag eingereicht, der ein Windkraftmoratorium fordert. Darüber soll bei der Kreistagssitzung am 10. September diskutiert werden.
Mehr Artikel