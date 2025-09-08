Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gehörte zu den Publikumsmagneten: „Gräfin Mariza“ auf der Seebühne in Kriebstein.
Gehörte zu den Publikumsmagneten: „Gräfin Mariza“ auf der Seebühne in Kriebstein. Bild: Eckhardt Mildner/Archiv
Freiberg
Rekordzahlen in Mittelsachsen: Über 95.000 Zuschauer strömen ins Theater
Von Elke Hussel
Mit einem Spätsommerfest in Freiberg eröffnete das Mittelsächsische Theater die neue Spielzeit und blickte auf Rekordzahlen zurück – von starker Seebühne bis zu steigenden Jugendabos

Zu Beginn der neuen Spielzeit setzte das Mittelsächsische Theater einen heiteren Auftakt. Beim Theaterfest auf dem Buttermarkt in Freiberg mischten sich Künstler und Publikum, Freunde des Hauses und alle, die Kultur und spätsommerliche Sonne gleichermaßen feiern wollten. Alter und neuer Chorleiter (Pawel Serafin und Andrea Alessandini)...
