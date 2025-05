Retrozüge und Bahnhofsschau: Wie die Freiberger-Moldauer-Bahn ihr Jubiläum feiert

Vor 140 Jahren fuhren die ersten Personenzüge von Nossen über Freiberg nach Moldau. Mit einem großen Fest wird am Sonntag an die Überschienung des Erzgebirges erinnert.

Am 18. Mai 1885 war es soweit: Unter Dampf setzte sich der erste Reisezug aus dem Bahnhof Nossen in Richtung Erzgebirge in Bewegung. Über Freiberg, Mulda und Holzhau fuhr er aus Sachsen in den böhmischen Grenzbahnhof Moldau (Moldava) ein. Hier hatten die Fahrgäste Anschluss hinunter ins Böhmische Becken - nach Brüx (Most), Teplitz (Teplice)...