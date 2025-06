Ritter, Kerker, Holzschnitzer: Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen

Der Sommer startet richtig durch, natürlich auch in Mittelsachsen. Hier sind ein paar Tipps für die Freizeitgestaltung, wobei verraten wird, wo es besonders kühl ist.

Das Bergstadtfest in Freiberg ist vorbei und die Ferien haben begonnen. Herrscht damit nun völlige Ruhe in Mittelsachsen? Mitnichten, wie ein Blick auf den Veranstaltungskalender des Landkreises beweist. Wir haben auch in dieser Woche wieder ein paar Tipps zusammengestellt, mit denen es sich besser bis zum Freitag kommen lässt.