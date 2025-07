Roboter im Kuhstall: Wie Forscher in Freiberg die Tierhaltung für die Zukunft rüsten wollen

In Sachsen gibt es bereits einen automatisieren Kuhstall. Das senkt nicht nur Treibhausgase und spart Fachkräfte, sondern garantiert auch in der Zukunft Milch aus der Region. Welche Ideen gibt es noch?

Was wie Science Fiction klingt, gibt es bereits in Sachsen: In einem Kuhstall bei Dresden reinigen Roboter nicht nur die Hinterlassenschaften der Tiere, sondern füttern, melken und lüften den Stall automatisch. „Man riecht auch ohne Messgerät, dass dort weniger Ammoniak entsteht“, sagt Thomas Seidel, der mit seiner Stallbaufirma aus Flöha...