Rohstoff-Ausstellung in Freiberg: Viertklässler knackt die 1000-Besucher-Marke

In Freiberg wird Wissen lebendig: Ein Schüler besucht mit seiner Klasse die Ausstellung „Vom Salz des Lebens“ und erhält eine Urkunde.

Ein Viertklässler, der am Montag mit seinen Mitschülern der Freiberger Grundschule „Carl Böhme" die Rohstoff-Ausstellung „Vom Salz des Lebens" besichtigte, ist der 1000. Besucher der Schau nach dem Umzug in das Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung. Wie die TU Bergakademie Freiberg mitteilte, nahm der Schüler...