Rotlicht und Winterfell - so kommen Meerschweine & Co. im Freiberger Tierpark über die kalten Tage

Die jüngste Kältewelle hat auch den Schützlingen des Freiberger Tierparks zugesetzt. Wie wird ihnen geholfen?

Wenn die Meteorologen Recht behalten, ist die jüngste Kältewelle mit zweistelligen Minusgraden auf dem Thermometern überstanden. Der Frost hat nicht nur den Menschen zu schaffen gemacht, sondern auch den Tieren im Freiberger Tierpark. Aber die Schützlinge der Anlage zwischen Goethe- und Lessing- sowie Chemnitzer Straße haben dabei Hilfe....