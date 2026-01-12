MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Rotlicht und Winterfell - so kommen Meerschweine & Co. im Freiberger Tierpark über die kalten Tage

Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Die Meerschweine im Freiberger Tierpark hocken unter Wärmelampen.
Die Meerschweine im Freiberger Tierpark hocken unter Wärmelampen. Bild: Eckardt Mildner
Tierpark-Mitarbeiterin Jenny Stark mit Skuddendame Hermine. Das Schaf trägt das Winterfell.
Tierpark-Mitarbeiterin Jenny Stark mit Skuddendame Hermine. Das Schaf trägt das Winterfell. Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Die Meerschweine im Freiberger Tierpark hocken unter Wärmelampen.
Die Meerschweine im Freiberger Tierpark hocken unter Wärmelampen. Bild: Eckardt Mildner
Tierpark-Mitarbeiterin Jenny Stark mit Skuddendame Hermine. Das Schaf trägt das Winterfell.
Tierpark-Mitarbeiterin Jenny Stark mit Skuddendame Hermine. Das Schaf trägt das Winterfell. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Rotlicht und Winterfell - so kommen Meerschweine & Co. im Freiberger Tierpark über die kalten Tage
Von Eckardt Mildner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die jüngste Kältewelle hat auch den Schützlingen des Freiberger Tierparks zugesetzt. Wie wird ihnen geholfen?

Wenn die Meteorologen Recht behalten, ist die jüngste Kältewelle mit zweistelligen Minusgraden auf dem Thermometern überstanden. Der Frost hat nicht nur den Menschen zu schaffen gemacht, sondern auch den Tieren im Freiberger Tierpark. Aber die Schützlinge der Anlage zwischen Goethe- und Lessing- sowie Chemnitzer Straße haben dabei Hilfe....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:12 Uhr
2 min.
Tourismusverband präsentiert Erzgebirge auf verschiedenen Messen
Das Erzgebirge ist Weihnachtsland – und mehr. Der TVE präsentiert die Region und ihre Möglichkeiten auf mehreren Messen.
Los geht es am Wochenende auf der CMT in Stuttgart, weitere Termine folgen im In- und Ausland. Den Abschluss bildet die Reisemesse Erfurt Ende Oktober.
Babette Zaumseil
04.12.2025
4 min.
„Er sieht manchmal Dinge, die wir übersehen“ - Wie im Tierpark Freiberg Integration gelingt
Jonas Dienel (l.) und Peter Heinrich haben unterschiedliche Erfahrungen mit den Alpakas.
Jonas Dienel ist Tierpfleger im Tierpark Freiberg. Seine Geschichte zeigt, warum behinderte Menschen oft unterschätzt werden.
Mathias Herrmann
16:16 Uhr
2 min.
Regionalbahn entgleist bei Schnee und Eis
Die Fahrgäste blieben unverletzt.
Bei Eis und Schnee ist eine Regionalbahn im Osterzgebirge entgleist. Der Zugverkehr ist unterbrochen.
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
27.11.2025
2 min.
Tierpark Freiberg steht vor personellem Umbruch: Nachfolger für Leiter und Zootierpfleger gesucht
Freibergs Tierparkchef Peter Heinrich, hier mit Norbert Leisegang von Keimzeit, geht in Rente.
Langzeit-Chef Peter Heinrich vom Freiberger Tierpark hört auf, fünf Personen haben sich um seine Nachfolge beworben – und 38 weitere hoffen auf einen Job bei den Tieren.
Heike Hubricht
Mehr Artikel