Roxy und Marie stricken gemeinsam für die Babystation des Krankenhauses Freiberg: Kreatives Engagement in den Ferien

Freiberg
Ein ungewöhnliches Awo-Projekt in Freiberg zeigt Erfolg: Die Teilnehmerinnen haben ihre selbst gefertigten Handarbeiten der Kinderklinik übergeben. Nun gibt es Pläne ein Strickcafé am Seilerberg.
Roxy und Marie sind stolz: Die winzige Mütze und der kleine Schal – von den Mädchen selbst gestrickt und gehäkelt – werden nun in der Babystation des Freiberger Krankenhauses nützlich sein. Am gestrigen Freitag haben die Schülerinnen mit weiteren Teilnehmerinnen des Awo-Winterferienprojektes „Mit Herz und Hand“ ihre selbst...
