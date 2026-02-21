MENÜ
  • Mittelsachsen
  • Freiberg
  • Roxy und Marie stricken gemeinsam für die Babystation des Krankenhauses Freiberg: Kreatives Engagement in den Ferien

Die Mädchen und Frauen übergaben die Babysachen an Oberärztin Katrin Estler (l.).
Die Mädchen und Frauen übergaben die Babysachen an Oberärztin Katrin Estler (l.). Bild: Astrid Ring
Gestrickt und gehäkelt: Roxy und Marie (v. l.) sind stolz auf ihre Spenden für die Babystation des Freiberger Krankenhauses.
Gestrickt und gehäkelt: Roxy und Marie (v. l.) sind stolz auf ihre Spenden für die Babystation des Freiberger Krankenhauses. Bild: Astrid Ring
Die Syrerin Fatima Hamo (r.) gehörte zu den Initiatorinnen für das Spendenprojekt. Oberärztin Katrin Estler dankte ihr dafür.
Die Syrerin Fatima Hamo (r.) gehörte zu den Initiatorinnen für das Spendenprojekt. Oberärztin Katrin Estler dankte ihr dafür. Bild: Astrid Ring
Freiberg
Roxy und Marie stricken gemeinsam für die Babystation des Krankenhauses Freiberg: Kreatives Engagement in den Ferien
Von Astrid Ring
Ein ungewöhnliches Awo-Projekt in Freiberg zeigt Erfolg: Die Teilnehmerinnen haben ihre selbst gefertigten Handarbeiten der Kinderklinik übergeben. Nun gibt es Pläne ein Strickcafé am Seilerberg.

Roxy und Marie sind stolz: Die winzige Mütze und der kleine Schal – von den Mädchen selbst gestrickt und gehäkelt – werden nun in der Babystation des Freiberger Krankenhauses nützlich sein. Am gestrigen Freitag haben die Schülerinnen mit weiteren Teilnehmerinnen des Awo-Winterferienprojektes „Mit Herz und Hand“ ihre selbst...
