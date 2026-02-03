MENÜ
Franziska Schulz, Fatima Hamo und Malgorzata Kaden (v. l.) wollen in den Winterferien mit jungen Leuten für Babys der Neugeborenenstation im Krankenhaus Freiberg stricken.
Gemeinsam stricken: Das ist das Ziel des Winterferienprojektes „Mit Herz und Hand“ in den Winterferien für junge Leute bei der Awo.
Fatima Hamo stammt aus Syrien und lebt mit ihrer Familie seit 2022 in Deutschland. Sie möchte gern mit jungen Leuten gemeinsam Handarbeiten machen.
Franziska Schulz, Fatima Hamo und Malgorzata Kaden (v. l.) wollen in den Winterferien mit jungen Leuten für Babys der Neugeborenenstation im Krankenhaus Freiberg stricken.
Gemeinsam stricken: Das ist das Ziel des Winterferienprojektes „Mit Herz und Hand“ in den Winterferien für junge Leute bei der Awo.
Fatima Hamo stammt aus Syrien und lebt mit ihrer Familie seit 2022 in Deutschland. Sie möchte gern mit jungen Leuten gemeinsam Handarbeiten machen.
Freiberg
Vom Bürgerkrieg in Syrien in die Strickgruppe in Freiberg: Fatima Hamos Weg
Junge Leute stricken gemeinsam für Babys im Krankenhaus Freiberg: Das Ferien-Projekt „Mit Herz und Hand“ bringt im Awo-Jugendtreff Generationen zusammen und interpretiert Handarbeit zeitgemäß.

Stricken ist cool - modische Sachen lassen sich mit Wolle und Nadel selbst herstellen. Auch junge Leute haben die traditionelle Handarbeit wieder für sich entdeckt. Für sie und jene, die es lernen möchten, hält der Interkulturelle Jugendtreff der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in den Winterferien ein neues Projekt bereit. Unter dem Namen „Mit Herz...
