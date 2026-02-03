Vom Bürgerkrieg in Syrien in die Strickgruppe in Freiberg: Fatima Hamos Weg

Junge Leute stricken gemeinsam für Babys im Krankenhaus Freiberg: Das Ferien-Projekt „Mit Herz und Hand“ bringt im Awo-Jugendtreff Generationen zusammen und interpretiert Handarbeit zeitgemäß.

Stricken ist cool - modische Sachen lassen sich mit Wolle und Nadel selbst herstellen. Auch junge Leute haben die traditionelle Handarbeit wieder für sich entdeckt. Für sie und jene, die es lernen möchten, hält der Interkulturelle Jugendtreff der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in den Winterferien ein neues Projekt bereit. Unter dem Namen „Mit Herz...