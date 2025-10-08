Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Steve Ittershagen (CDU) wollte Oberbürgermeister von Freiberg werden.
Steve Ittershagen (CDU) wollte Oberbürgermeister von Freiberg werden.
Freiberg
Rücktrittsdrama im Freiberger OB-Wahlkampf: So will Steve Ittershagen weitermachen
Von Cornelia Schönberg
Nach dem ersten Wahlgang hatte er sich selbst aus dem Rennen um den OB-Posten genommen, muss nun aber doch noch mal ran. Mit seinem nächsten Schritt überrascht Steve Ittershagen.

Eigentlich wollte er Oberbürgermeister werden. Mitte Mai hat ihn der CDU-Stadtverband als Spitzenkandidaten für die OB-Wahl nominiert. Steve Ittershagen hatte hohe Erwartungen. Dann kam alles anders. Gewählt wurde der 49-Jährige im ersten Wahlgang nur von einem Fünftel der Wählerinnen und Wähler. Daraufhin zog er seine Kandidatur am Abend...
