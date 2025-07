Rückzahlung von Coronahilfen: Was hat der Termin in Dresden gebracht?

Kristin Richter aus Rechenberg-Bienenmühle hat am Dienstag an einer Runde im Wirtschaftsministerium teilgenommen. Welches Fazit zieht die Friseurmeisterin?

Der sachsenweite Protest gegen die Rückforderung von Coronahilfen hatte teilweise Erfolg. Von Zufriedenheit könne bei ihr aber keine Rede sein - so fasst Friseurmeisterin Kristin Richter aus Rechenberg-Bienenmühle die Gesprächsrunde im sächsischen Wirtschaftsministerium zusammen, an der sie am Dienstag teilgenommen hat.