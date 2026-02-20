MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Rüdiger Jäkel ist über 40 Jahre beim Karnevalsverein Rechenberg-Bienenmühle: „Wisst ihr noch, wie alles begann?“

Vorfreude auf den Jubiläumsfasching in Rechenberg-Bienenmühle: Steffen Walther (l.) und Rüdiger Jäkel.
Vorfreude auf den Jubiläumsfasching in Rechenberg-Bienenmühle: Steffen Walther (l.) und Rüdiger Jäkel. Bild: Gundula Walther
Ein besonderes Kapitel waren die Karnevalistischen Fußballturniere im Juni: Auf dem Sportplatz in Rechenberg spielten zeitweise bis zu 14 Mannschaften um einen Pokal – in Kostümen, 19 Jahre lang.
Ein besonderes Kapitel waren die Karnevalistischen Fußballturniere im Juni: Auf dem Sportplatz in Rechenberg spielten zeitweise bis zu 14 Mannschaften um einen Pokal – in Kostümen, 19 Jahre lang. Bild: Gundula Walther
Vor 40 Jahren gründete sich der Karnevalsverein Rechenberg-Bienenmühle (RBC). Das Foto zeigt die RBC-Mitglieder im Jahr 2025.
Vor 40 Jahren gründete sich der Karnevalsverein Rechenberg-Bienenmühle (RBC). Das Foto zeigt die RBC-Mitglieder im Jahr 2025. Bild: Gundula Walther
Vorfreude auf den Jubiläumsfasching in Rechenberg-Bienenmühle: Steffen Walther (l.) und Rüdiger Jäkel.
Vorfreude auf den Jubiläumsfasching in Rechenberg-Bienenmühle: Steffen Walther (l.) und Rüdiger Jäkel. Bild: Gundula Walther
Ein besonderes Kapitel waren die Karnevalistischen Fußballturniere im Juni: Auf dem Sportplatz in Rechenberg spielten zeitweise bis zu 14 Mannschaften um einen Pokal – in Kostümen, 19 Jahre lang.
Ein besonderes Kapitel waren die Karnevalistischen Fußballturniere im Juni: Auf dem Sportplatz in Rechenberg spielten zeitweise bis zu 14 Mannschaften um einen Pokal – in Kostümen, 19 Jahre lang. Bild: Gundula Walther
Vor 40 Jahren gründete sich der Karnevalsverein Rechenberg-Bienenmühle (RBC). Das Foto zeigt die RBC-Mitglieder im Jahr 2025.
Vor 40 Jahren gründete sich der Karnevalsverein Rechenberg-Bienenmühle (RBC). Das Foto zeigt die RBC-Mitglieder im Jahr 2025. Bild: Gundula Walther
Freiberg
Rüdiger Jäkel ist über 40 Jahre beim Karnevalsverein Rechenberg-Bienenmühle: „Wisst ihr noch, wie alles begann?“
Von Karlheinz Schlegel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rüdiger Jäkel, einst Präsident, jetzt Gast: 40 Jahre nach Gründung des RBC erinnert er sich. Mit Bühnenbildern im Speiseraum der Möbelwerker begann alles – heute wird ein rauschendes Fest gefeiert.

Während die Faschingssaison in Mittelsachsen zu Ende geht, steht ein Ort im Erzgebirge noch vor den großen Partys. Und das hat einen guten Grund: Vor 40 Jahren gründete sich der Karnevalsverein Rechenberg-Bienenmühle (RBC). Heute sitzt Rüdiger Jäkel als „normaler“ Gast in der Gaststätte „Am Chemnitzbach“ in Dorfchemnitz – doch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
05.01.2026
4 min.
Für kleine Schulen wird es eng: Sinkende Geburtenzahlen schlagen spätestens 2030 in Mittelsachsen durch
Für eine Klasse müssen 15 Schulanfänger zusammenkommen, in Ausnahmefällen zwölf.
In manchen Grundschulen, darunter im Erzgebirge, kommen im nächsten Jahrzehnt absehbar zu wenig Schulanfänger für eine Klasse zusammen. Die Alternativen zu Schulschließungen sind aufwendig.
Siiri Klose
11:29 Uhr
4 min.
Chemnitzer FC nach Niederlage gegen VfB Auerbach: Werden die Karten in der Startelf neu gemischt?
Felix Müller (Mitte) und Martial Ekui (r.) vom CFC im Laufduell mit dem Auerbacher Max Roscher. Kehren die beiden Chemnitzer gegen Babelsberg in die Startformation zurück?
Der Fußball-Regionalligist hat sein Testspiel am Freitag 0:1 verloren. Der verärgerte Trainer kündigte an, sich schon auf die kommende Trainingswoche vor der Partie gegen den SV Babelsberg zu freuen.
Torsten Ewers
11:15 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
16.02.2026
3 min.
Raus im Winter: Drei Tipps für Mittelsachsen
Mini-Häuschen von Roman Naumann aus Rechenberg-Bienenmühle. Er stellt gerade in Mittweida aus.
Wer dem Winter in Mittelsachsen nicht nur von drinnen zusehen will, findet passende Ausflugsziele. Diese Tipps in Freiberg, Mittweida und Penig lohnen sich in dieser Woche.
Heike Hubricht
Mehr Artikel