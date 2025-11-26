Rund 50.000 Euro für Sicherheit: Neuhausen investiert in neues Einsatzfahrzeug

Freiberg
Mit neuem Elan in den Einsatz: Das neue Fahrzeug der Feuerwehr Neuhausen symbolisiert Aufbruch und Sicherheit.
Einsatzkräfte der Neuhausener Feuerwehr können sich über ein neues Fahrzeug freuen. „Wir haben wahrlich kein Geld im Überfluss. Doch die Feuerwehr hat dieses Fahrzeug dringend gebraucht“, sagt Bürgermeister Andreas Drescher (parteilos).
