Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bürgermeister Andreas Drescher ist stolz auf das neue Feuerwehrfahrzeug.
Bürgermeister Andreas Drescher ist stolz auf das neue Feuerwehrfahrzeug. Bild: Karlheinz Schlegel
Bürgermeister Andreas Drescher ist stolz auf das neue Feuerwehrfahrzeug.
Bürgermeister Andreas Drescher ist stolz auf das neue Feuerwehrfahrzeug. Bild: Karlheinz Schlegel
Freiberg
Rund 50.000 Euro für Sicherheit: Neuhausen investiert in neues Einsatzfahrzeug
Von Karlheinz Schlegel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit neuem Elan in den Einsatz: Das neue Fahrzeug der Feuerwehr Neuhausen symbolisiert Aufbruch und Sicherheit.

Einsatzkräfte der Neuhausener Feuerwehr können sich über ein neues Fahrzeug freuen. „Wir haben wahrlich kein Geld im Überfluss. Doch die Feuerwehr hat dieses Fahrzeug dringend gebraucht“, sagt Bürgermeister Andreas Drescher (parteilos).
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
12:35 Uhr
2 min.
Stromausfall stoppt Prozess gegen mutmaßliche Linksextreme
Den Angeklagten wird vorgeworfen, gezielt Rechte angegriffen zu haben.
Ein Stromausfall im Gerichtssaal hat die Verhandlung gegen mutmaßliche Linksextremisten in Dresden vorübergehend ausgebremst. Nach einer Pause soll es am frühen Nachmittag weitergehen.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
29.10.2025
1 min.
Neuhausen im Erzgebirge: Straße zum Schloss Purschenstein bekommt Asphaltdecke
Auf die Straße Purschenstein in Neuhausen wird jetzt die Asphaltdecke aufgezogen.
Die Kommune Neuhausen investiert in die Straße Purschenstein. Mit Unterstützung des Freistaats Sachsen wird die 300 Meter lange Trasse saniert.
Heike Hubricht
23.10.2025
1 min.
Erzgebirgsgemeinde Neuhausen saniert Straße zum Schloss Purschenstein: Welche Probleme gibt es?
Neuhausens Bürgermeister Andreas Drescher Anfang Oktober vor der Straße Purschenstein.
Neuhausen investiert 600.000 Euro in die Sanierung einer Straße. Doch die Bauarbeiten bringen unerwartete Herausforderungen mit sich.
Heike Hubricht
12:39 Uhr
2 min.
Türkischer Journalist zu mehrjähriger Haft verurteilt
Journalisten stehen in der Türkei unter Druck. (Archivbild)
Schon seit fünf Monaten sitzt der bekannte Journalist Fatih Altayli in Untersuchungshaft. Nun wird er wegen Bedrohung von Präsident Erdogan verurteilt. Grund ist ein YouTube-Programm.
Mehr Artikel