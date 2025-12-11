MENÜ
  • Sabine Ebert beim Weihnachts-Event der „Freien Presse“ in Freiberg: „Ich freue mich darauf“

Sabine Ebert wird beim Weihnachts-Event der „Freien Presse" in Freiberg dabei sein. Bild: Wieland Josch
Sabine Ebert wird beim Weihnachts-Event der „Freien Presse“ in Freiberg dabei sein. Bild: Wieland Josch
Sabine Ebert wird beim Weihnachts-Event der „Freien Presse“ in Freiberg dabei sein.
Sabine Ebert wird beim Weihnachts-Event der „Freien Presse“ in Freiberg dabei sein. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Sabine Ebert beim Weihnachts-Event der „Freien Presse“ in Freiberg: „Ich freue mich darauf“
Redakteur
Von Wieland Josch
Das Weihnachts-Event der „Freien Presse“ in Freiberg wird die Vorweihnachtszeit bereichern. Mit dabei die bekannte Bestseller-Autorin.

Mit Bastelecke, Weihnachtsbriefkasten, Zuckerwatte und Führungen durch das Pressehaus am Obermarkt feiert die „Freie Presse“ in Freiberg am Freitag von 14 bis 18 Uhr ein Weihnachts-Event. Dazu wird ein besonderer Gast erwartet. Ab 16 Uhr ist die Bestseller-Autorin Sabine Ebert im Tonnengewölbe der Geschäftsstelle zu Gast. Gemeinsam mit...
