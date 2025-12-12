MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sabine Ebert, Bestsellerautorin, hat im Pressehaus am Freiberger Obermarkt für Leserinnen und Leser ihr neuestes Buch signiert. Foto: Johanna Klix
Sabine Ebert, Bestsellerautorin, hat im Pressehaus am Freiberger Obermarkt für Leserinnen und Leser ihr neuestes Buch signiert. Foto: Johanna Klix Bild: Johanna Klix
Sabine Ebert, Bestsellerautorin, hat im Pressehaus am Freiberger Obermarkt für Leserinnen und Leser ihr neuestes Buch signiert. Foto: Johanna Klix
Sabine Ebert, Bestsellerautorin, hat im Pressehaus am Freiberger Obermarkt für Leserinnen und Leser ihr neuestes Buch signiert. Foto: Johanna Klix Bild: Johanna Klix
 7 Bilder
Update
Freiberg
Sabine Ebert zu Gast in Freiberg: Die schönsten Bilder vom Weihnachtszauber im Pressehaus
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Weihnachtsevent der „Freien Presse“ haben Besucher das Pressehaus kennengelernt und Bestsellerautorin Sabine Ebert live erlebt.

Zum Weihnachts-Event der „Freien Presse“ hat das Pressehaus am Freiberger Obermarkt am Freitag seine Türen für Besucher geöffnet - und sogar eine Zuckerwattemaschine in Gang gesetzt. Journalistin Astrid Ring führte drei Besuchergruppen durch das historische denkmalgeschützte Pressehaus am Obermarkt und erklärte, wie eine Tageszeitung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.12.2025
2 min.
Mit Video zum Weihnachts-Special der „Freien Presse“ Freiberg: Sabine Ebert grüßt ihre Leserinnen und Leser
Sabine Ebert ist der besondere Gast beim Weihnachts-Event der “Freien Presse“ Freiberg.
Die „Freie Presse“ in Freiberg wird am Freitag den Advent mit einem besonderen Event bereichern. Gemeinsam mit den Leserinnen und Lesern wird die Vorweihnachtszeit begangen.
Wieland Josch
10:00 Uhr
1 min.
Sabine Ebert beim Weihnachts-Event der „Freien Presse“ in Freiberg: „Ich freue mich darauf“
Sabine Ebert wird beim Weihnachts-Event der „Freien Presse“ in Freiberg dabei sein.
Das Weihnachts-Event der „Freien Presse“ in Freiberg wird die Vorweihnachtszeit bereichern. Mit dabei die bekannte Bestseller-Autorin.
Wieland Josch
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
Mehr Artikel