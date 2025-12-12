Sabine Ebert zu Gast in Freiberg: Die schönsten Bilder vom Weihnachtszauber im Pressehaus

Zum Weihnachtsevent der „Freien Presse“ haben Besucher das Pressehaus kennengelernt und Bestsellerautorin Sabine Ebert live erlebt.

Zum Weihnachts-Event der „Freien Presse“ hat das Pressehaus am Freiberger Obermarkt am Freitag seine Türen für Besucher geöffnet - und sogar eine Zuckerwattemaschine in Gang gesetzt. Journalistin Astrid Ring führte drei Besuchergruppen durch das historische denkmalgeschützte Pressehaus am Obermarkt und erklärte, wie eine Tageszeitung...