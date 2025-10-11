Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Kommunalpolitik sind verschiedene Gangarten möglich.
In der Kommunalpolitik sind verschiedene Gangarten möglich. Bild: Karikatur: Jan Kunz
In der Kommunalpolitik sind verschiedene Gangarten möglich.
In der Kommunalpolitik sind verschiedene Gangarten möglich. Bild: Karikatur: Jan Kunz
Freiberg
Satire zum Wochenende: Das Kandidaten-Drama von Freiberg
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hier steht, was wirklich wichtig ist: Ein Bewerber um den Posten des Oberbürgermeisters der Silberstadt muss wider Willen weiter mitschwimmen. Hatte Goethe das gemeint?

Mittelsachsens Hauptstadt erlebt in diesen Tagen ein klassisches Drama. Halb zog sie ihn, halb sank er hin: Was bei Goethe ein feuchtes Weib und der Fischer sind, das ist in Freiberg die CDU und ihr Oberbürgermeisterkandidat. Steve Ittershagen muss nun doch noch ins kalte Wasser des zweiten Wahlgangs springen. Bei der ersten Runde hatte er das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:13 Uhr
6 min.
Nachrichtendienste zu Russland: bestenfalls "eisiger Friede"
BND-Präsident Martin Jäger warnt vor einer Eskalation mit Russland: "Wir stehen schon heute im Feuer."
Künstliche Intelligenz, Deep Fakes und Online-Rekrutierung - die deutschen Nachrichtendienste stellen sich auf neue Methoden ein. Die größten Kopfschmerzen bereitet aber seit Jahren dasselbe Land.
Martina Herzog, dpa
16:20 Uhr
1 min.
Alnatura ruft Räuchertofu zurück
Das Produkt wurde von Alnatura bereits aus dem Handel genommen. (Symbolbild)
Die Haltbarkeit eines Räuchertofus kann nach Unternehmensangaben nicht gewährleistet werden. Kunden bekommen Ersatz.
25.09.2025
4 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: So viel stecken die Kandidaten in den Wahlkampf
Zahlreiche Großaufsteller künden vom OB-Wahlkampf in Freiberg (oben v.l.) Steve Ittershagen, Stefan Krinke, Phillip Preißler, Christian Pudack (unten, l.), Jens Uhlemann (unten r.).
In der Silberstadt hängen hunderte Wahlplakate, Tausende Flyer sind verteilt worden – wie viel Geld haben sich die fünf Bewerber das kosten lassen und wer hat ihnen dabei geholfen?
Steffen Jankowski
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
29.09.2025
5 min.
Erster Rückzug im Freiberger OB-Wahlkampf – Experte sieht noch einen Wackelkandidaten
Janek Treiber, Politikwissenschaftler an der TU Dresden, rechnet mit einem weiteren Kandidaten-Rückzug vor dem zweiten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl in Freiberg.
Das Bewerberquintett für das Amt des Oberbürgermeisters in der Silberstadt ist auf vier Kandidaten geschrumpft. Politikwissenschaftler Janek Treiber hält einen weiteren Rückzug für wahrscheinlich.
Steffen Jankowski
Mehr Artikel