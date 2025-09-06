Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Konkurrenz zum Obst: Lebkuchenschwemme im September.
Konkurrenz zum Obst: Lebkuchenschwemme im September.
Freiberg
Satire zum Wochenende: Was so alles an den Bäumen hängt
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Wachsen Lebkuchen in Mittelsachsen an den Bäumen? Sind Obstpressen schmerzempfindlich?

Wir reiben uns jedes Jahr die Augen. Gefühlt immer eher. Aber so sehr wir auch reiben oder die Guckerchen sogar gänzlich verschließen, es ändert nichts an der Tatsache, dass sich in unseren Supermärkten, Discountern oder Tante-Emma-Läden die Lebkuchen, Dominosteine und Spekulatius stapeln und dem suchenden Kunden geschickt den Weg...
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
19:00 Uhr
4 min.
St. Egidien: Warum so viele VW-Leute zu diesem Automobilzulieferer wollen
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde.
Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.
Bernd Appel
19:02 Uhr
4 min.
Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage
Der französische Premier Bayrou scheitert bei der Abstimmung in der Nationalversammlung.
Der Machtpoker von Frankreichs Premier Bayrou geht nach hinten los. Seine Regierung stürzt, bringt das Land in eine verzwickte Lage und setzt Macron unter Druck. Wie kommt Frankreich da raus?
Rachel Sommer, dpa
09.08.2025
4 min.
Ferienende: Die leidige Sache mit der Schule
Zum Schulstart geht auch die leidige Sache mit dem Lesen wieder los.
Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Wer sich über das Ferienende freut und wer nicht, was von manchen unter Lesen verstanden wird und wer sich um Literatur kümmert.
Wieland Josch
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
23.08.2025
4 min.
Satire zum Wochenende: Freiberg tritt nicht allein auf der Stelle – Fahrrad-Zickzack wird auf Landkreis ausgedehnt
Fahrrad-Zick-Zack ist nicht nur einmal im Jahr: Jeden Tag wartet in Mittelsachsen ein neues Abenteuer auf die Radfahrer.
Hier steht, was wirklich wichtig ist. Gutes Rad ist teuer (oder so ähnlich). Und guter Radweg braucht Zeit. Radfahrer sind nicht nur in Freiberg geplagt. Also gilt für alle ab heute: Zickzack fahren!
Falk Bernhardt
Mehr Artikel