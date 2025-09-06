Satire zum Wochenende: Was so alles an den Bäumen hängt

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Wachsen Lebkuchen in Mittelsachsen an den Bäumen? Sind Obstpressen schmerzempfindlich?

Wir reiben uns jedes Jahr die Augen. Gefühlt immer eher. Aber so sehr wir auch reiben oder die Guckerchen sogar gänzlich verschließen, es ändert nichts an der Tatsache, dass sich in unseren Supermärkten, Discountern oder Tante-Emma-Läden die Lebkuchen, Dominosteine und Spekulatius stapeln und dem suchenden Kunden geschickt den Weg...