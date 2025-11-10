Satire zum Wochenende: Wenn der Mittelsachse närrisch wird und das Eis klirrt

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Die Sache mit der Motto-Vation – oder: Der Aberglaube vom schlafenden Einheimischen. Abseits des Karnevals beweist die Region ihre Unberechenbarkeit.

Wer glaubt, der Mittelsachse schliefe, wenn der Herbstwind durch die Fensterfugen pfeift und die Natur mit ihrer Farbe geizt? Ein Aberglaube! Geschaffen von jenen Stubenhockern, die das Zuhause bleiben für die höchste aller menschlichen Erfindungen halten. Ein Fortschritt, so sagen sie, sei die Couch, ein Triumph des Stillstands.