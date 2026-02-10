MENÜ
Ein Land Rover prallte im Saydaer Ortsteil Friedebach gegen einen Baum.
Ein Land Rover prallte im Saydaer Ortsteil Friedebach gegen einen Baum. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Ein Land Rover prallte im Saydaer Ortsteil Friedebach gegen einen Baum.
Ein Land Rover prallte im Saydaer Ortsteil Friedebach gegen einen Baum. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Freiberg
Sayda: Land Rover prallt nach Ausweichmanöver gegen Baum
Von Farhad Salmanian
Im Saydaer Ortsteil Friedebach wich ein 23‑Jähriger mit seinem Land Rover einem Lkw aus, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt, die Beifahrerin schwer.

Beim Ausweichen vor einem Lkw ist ein Autofahrer im Saydaer Ortsteil Friedebach mit einem Baum kollidiert. Das teilte die Polizei mit. Ein 55‑jähriger Lkw-Fahrer war am Montag gegen 12.25 Uhr mit einem Mercedes auf der Freiberger Straße (K 7733) Richtung Dorfchemnitz unterwegs und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken...
