Sayda: Land Rover prallt nach Ausweichmanöver gegen Baum

Freiberg
Im Saydaer Ortsteil Friedebach wich ein 23‑Jähriger mit seinem Land Rover einem Lkw aus, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt, die Beifahrerin schwer.
Beim Ausweichen vor einem Lkw ist ein Autofahrer im Saydaer Ortsteil Friedebach mit einem Baum kollidiert. Das teilte die Polizei mit. Ein 55‑jähriger Lkw-Fahrer war am Montag gegen 12.25 Uhr mit einem Mercedes auf der Freiberger Straße (K 7733) Richtung Dorfchemnitz unterwegs und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken...
