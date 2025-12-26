Schauschmieden im Freibergsdorfer Hammer: Nägel, Schlägel, Knüppelkuchen

Freiberg
Diese Tradition vor dem Jahresende lockt hunderte Menschen an: das Schauschmieden im Technischen Denkmal Freibergsdorfer Hammer in Freiberg.
Seit Jahrzehnten schon ist das Tradition in Freiberg: das Schauschmieden des Freibergsdorfer Hammers vor dem Jahresende. Auch in diesem Jahr zog es mehrere hundert Gäste an. Unter ihnen auch der kleine Max. Beim Kinderschmieden konnte er sich zum ersten Mal an Hammer und Amboss versuchen. Der Preis für seine Mühen: ein selbst geschmiedeter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.