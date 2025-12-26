MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Wieland Josch
Bild: Wieland Josch
 6 Bilder
Freiberg
Schauschmieden im Freibergsdorfer Hammer: Nägel, Schlägel, Knüppelkuchen
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diese Tradition vor dem Jahresende lockt hunderte Menschen an: das Schauschmieden im Technischen Denkmal Freibergsdorfer Hammer in Freiberg.

Seit Jahrzehnten schon ist das Tradition in Freiberg: das Schauschmieden des Freibergsdorfer Hammers vor dem Jahresende. Auch in diesem Jahr zog es mehrere hundert Gäste an. Unter ihnen auch der kleine Max. Beim Kinderschmieden konnte er sich zum ersten Mal an Hammer und Amboss versuchen. Der Preis für seine Mühen: ein selbst geschmiedeter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:29 Uhr
2 min.
VfB Empor Glauchau: Torwart Dominik Reissig verlässt den Fußball-Oberligisten
Torwart Dominik Reissig – hier im Spiel gegen RSV Eintracht am Ball – verlässt den VfB Empor.
Der Verein und der 29-jährige Keeper gehen künftig getrennte Wege. Welche Gründe der Klub für die Trennung nennt.
Torsten Ewers
27.12.2025
1 min.
Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund
Der Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt war am zweiten Feiertag ohne Beleuchtung.
Zeitweiser Ausfall der Festtagsbeleuchtung inzwischen behoben.
Holger Weiß
11.10.2025
1 min.
Freibergsdorfer Hammer: Schmiede lassen Mähwerk rotieren, statt Feuer zu schüren
Zum Tag des traditionellen Handwerks wird auch der Freibergsdorfer Hammer in Freiberg geöffnet. Was ist noch zu erledigen?
Christof Heyden
19.10.2025
2 min.
Tag des traditionellen Handwerks in Freiberg: Wo Eisennägel in Feuersglut geschmiedet werden
Am Aktionstag wurden im Freibergsdorfer Hammer Jahrhunderte alte Techniken gezeigt. Erstmals arbeiteten die Betreiber mit tschechischen Fachfreunden zusammen.
Christof Heyden
15:29 Uhr
1 min.
18 Jahre vermisst: Ailton kauft Torjägerkanone zurück
Fan-Liebling in Bremen: Der Brasilianer Ailton beim Abschiedsspiel von Diego. (Archivbild)
Jeder Torschützenkönig einer Bundesliga-Saison erhält als Auszeichnung eine Kanone. Der Brasilianer Ailton hat seine lange vermisst - bis jetzt.
27.12.2025
3 min.
Minister verkündet „Sachsen-Rekord“: Im Februar beginnen so viele neue Referendare im zweiten Schulhalbjahr wie noch nie
„Zeigt, wie attraktiv der Lehrerberuf ist“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) zu den neuen Referendarzahlen.
Angehende Lehrkräfte gehören in Sachsen bereits seit Jahren zu den bestbezahlten bundesweit. Trotzdem gibt es nun einen neuen Höchstwert. Was sind die Gründe - und wer profitiert davon am meisten?
Tino Moritz
Mehr Artikel