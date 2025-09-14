Schauspiel-Ikone Horst Krause: Wie der Volksschauspieler Freibergs Ex-Kinochef Thomas Erler prägte

Freiberg
Der Abschied von einem Freund und Mentor: Thomas Erler erinnert sich an die prägende Rolle, die Horst Krause in seinem Leben spielte. Erler erinnert sich.
Die Nachricht vom Tod des Schauspielers Horst Krause im September 2025 hat in der Kunstwelt tiefe Spuren hinterlassen. Für Thomas Erler, den ehemaligen Leiter des Freiberger Kinopolis und Botschafter des HDF für Sachsen, ist es auch der Abschied von einem Freund und Mentor. Der am 13. Dezember 1941 geborene und im September 2025 verstorbene...
