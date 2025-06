Schlägerei in Freiberg: Warum Polizei und Rettungsdienst ausrücken müssen

Eine Schlägerei ereignete sich am frühen Sonntagmorgen in Freiberg. Dabei wurden vier junge Männer verletzt. Doch es gibt noch viele Fragen.

Eine Schlägerei in Freiberg hat am frühen Sonntagmorgen gegen 5.50 Uhr Polizei und Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Laut einem Polizeisprecher ereignete sich der Vorfall in der Dr.-Külz-Straße. Dort trafen die Polizeibeamten auf mehrere, teils erheblich alkoholisierte Personen. Darunter befanden sich vier Männer im Alter zwischen 21 und...