Eine einzelne Kamelienblüte.
Eine einzelne Kamelienblüte. Bild: Sandor Kotyrba
Freiberg
Schlosspark Pillnitz: Warum Sie die Kamelie jetzt besuchen sollten
Redakteur
Von Ute George
Der Schlosspark Pillnitz lädt ab Samstag zur Kamelienblüte ein. Ein neun Meter hoher Kamelienstrauch sorgt für Staunen.

Pillnitz.

Das Kamelienhaus, das die berühmteste Pflanze des Pillnitzer Schlossparks im Winter schützt, ist ab Samstag, 28. Februar bis in den April hinein täglich von 10 bis 17 für Besucher geöffnet. Jetzt, wo der Frühling in den Startlöchern steht, zeigen nicht nur Krokusse und Schneeglöckchen ihre zarten Blütenspitzen auf den Wiesen im Schlosspark, auch die über 250 Jahre alte Pillnitzer Kamelie legt ihr leuchtend rotes Blütenkleid an. Die ersten der zehntausenden prall gefüllten Kamelienknospen sind bereits geöffnet. Den Besucher erwartet zur Hauptblüte Mitte März ein Blumenmeer aus karminroten, nicht duftenden und glockenförmigen Blüten, welches den neun Meter hohen Kamelienstrauch bedecken wird. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 4 Euro. Im Ticketpreis inbegriffen ist ebenfalls der Eintritt in das Pillnitzer Palmenhaus am gleichen Besuchstag. (ug) Foto: Sandor Kotyrba

