Schneelandschaft auf Neuhausens Kammweg

Freiberg
Die Loipen sind gespurt, das Wetter spurt auch: Mit so schönen Winterwegen ist das Erzgebirge wieder ganz bei sich angekommen.
Zwanzig Zentimeter Pulverschnee und minus 9 Grad Celsius: Der Wetterverein von Zinnwald-Georgenfeld misst gerade perfekte Schneebedingungen. Im mittelsächsischen Teil des Erzgebirges ist von der Bahndammloipe in Holzhau bis zur Schwartenbergloipe von Neuhausen nahezu jede Loipe gespurt. Der Wetterbericht verspricht weiterhin Minusgrade, Schnee...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.