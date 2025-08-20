Schnitzel, Nudeln, Jalapeños: Diese Specials bei Döner-Kebab gibt es in Freiberg

Freiberg ist eine Döner-Kebab-Hochburg. Um die Kunden zu überraschen, lassen sich die Anbieter auch Skurriles einfallen. - Vier Tipps der „Freien Presse“:

Er wird von den meisten Menschen nur Döner genannt. Die vollständige Bezeichnung, Döner Kebab, bedeutet „drehendes Grillfleisch“. Und das trifft es sehr genau. Denn bevor die langen Streifen vom Spieß geschnitten werden, dreht er sich vor dem Grill langsam, bis die äußere Schicht knusprig und braun ist.