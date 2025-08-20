Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Abdulrahman Dlowan betreibt den Orient-Döner an der Burgstraße in Freiberg.
Abdulrahman Dlowan betreibt den Orient-Döner an der Burgstraße in Freiberg. Bild: Wieland Josch
Abdulrahman Dlowan betreibt den Orient-Döner an der Burgstraße in Freiberg.
Abdulrahman Dlowan betreibt den Orient-Döner an der Burgstraße in Freiberg. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Schnitzel, Nudeln, Jalapeños: Diese Specials bei Döner-Kebab gibt es in Freiberg
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freiberg ist eine Döner-Kebab-Hochburg. Um die Kunden zu überraschen, lassen sich die Anbieter auch Skurriles einfallen. - Vier Tipps der „Freien Presse“:

Er wird von den meisten Menschen nur Döner genannt. Die vollständige Bezeichnung, Döner Kebab, bedeutet „drehendes Grillfleisch“. Und das trifft es sehr genau. Denn bevor die langen Streifen vom Spieß geschnitten werden, dreht er sich vor dem Grill langsam, bis die äußere Schicht knusprig und braun ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
14:00 Uhr
3 min.
Döner, Lehrer, Blitzer und mehr: Fünf positive Geschichten der Woche aus Mittelsachsen
Das Luthergymnasium ist Kevin Blümels Einsatzort als Seiteneinsteiger.
Was es für ausgefallene Döner gibt, wo ein neues Hotel eröffnet wird und wo man künftig nicht mehr geblitzt wird, das hat viele Leser interessiert.
Cornelia Schönberg
27.07.2025
4 min.
Mit Sauce, Seele und Strategie – wie ein Dönerverkäufer in Freiberg und Brand-Erbisdorf Social Media neu denkt
Der kreative Kopf hinter den TikTok und Instagram-Kanälen: Mustafa Kaya (31), kurz Musti, in der „Marmaris“-Filiale in Freiberg.
Mustafa „Musti“ Kaya verwandelt Alltagssituationen im Dönerladen in Videoideen. Für ihn ist der Imbiss mehr als nur ein Job.
Leni Hoppe
19:59 Uhr
2 min.
Nach Fehlstart: Werder-Spieler fordert Zugänge
Werder-Profi Senne Lynen fordert Zugänge. (Archivbild)
Erst das Pokal-Aus, dann kassiert Werder Bremen ein 1:4 in Frankfurt zum Bundesliga-Start. Hinzu kommen Verletzungsprobleme und wichtige Spieler, die den Club verlassen haben. Ein Profi schlägt Alarm.
Mehr Artikel