MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Opel war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gestoßen.
Der Opel war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gestoßen. Bild: Marcel Schlenkrich
Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr Weißenborn sicherten das Fahrzeug vorm Wegrutschen.
Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr Weißenborn sicherten das Fahrzeug vorm Wegrutschen. Bild: Marcel Schlenkrich
Die Straße zwischen Weißenborn und Lichtenberg war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.
Die Straße zwischen Weißenborn und Lichtenberg war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Bild: Marcel Schlenkrich
Der Opel war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gestoßen.
Der Opel war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gestoßen. Bild: Marcel Schlenkrich
Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr Weißenborn sicherten das Fahrzeug vorm Wegrutschen.
Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr Weißenborn sicherten das Fahrzeug vorm Wegrutschen. Bild: Marcel Schlenkrich
Die Straße zwischen Weißenborn und Lichtenberg war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.
Die Straße zwischen Weißenborn und Lichtenberg war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Drei Verletzte, darunter ein Kind
Von Marcel Schlenkrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine 31-Jährige verlor in einer Linkskurve zwischen Weißenborn und Lichtenberg die Kontrolle über ihren Opel und stieß frontal gegen einen Baum. Im Auto saßen ein Beifahrer (24) und ein Kind.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagvormittag auf der Lichtenberger Straße zwischen Weißenborn und Lichtenberg gekommen. Eine 31-jährige Opel-Fahrerin verlor gegen gegen 10.15 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Die Frau, ihr 24-jähriger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:51 Uhr
2 min.
Schwerer Crash auf winterlicher Straße zwischen Erdmannsdorf und Chemnitz
Auf der S 236 Erdmannsdorf-Chemnitz sind zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen.
Ein Unfall bei Augustusburg führte kurz vor Silvester zu einer Straßensperrung und einem großen Einsatz von Rettungskräften.
Erik-Frank Hoffmann
08:01 Uhr
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
17:42 Uhr
3 min.
Leitartikel zum neuen Jahr: Lieber nicht ganz so perfekt sein.
Ein Prosit aufs neue Jahr: Aber vielleicht muss ja nicht alles perfekt sein?
Die Sehnsucht nach Perfektionismus ist in Deutschland oft besonders groß. Diesem Streben hat das Land auch viel zu verdanken. Doch in Politik und Verwaltung bremst diese Haltung derzeit zu viel aus. Das muss sich ändern.
Tobias Peter
17:45 Uhr
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Seniorin von rückwärtsfahrendem Auto erfasst
Unfälle in Annaberg-Buchholz und Niederdorf hielten die Polizei auf Trab.
Bei Unfällen in Annaberg-Buchholz und Niederdorf sind eine Fußgängerin (73) schwer und eine Autofahrerin (21) leicht verletzt worden. Das ist passiert.
Holk Dohle
12:00 Uhr
2 min.
Auto rammt Straßenlaterne: Schwerer Unfall in Halsbrücke bei Freiberg
Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Schaden kam es am Sonntag in Halsbrücke.
Weil er wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, kam ein Peugeot-Fahrer von der Straße ab. Der Schaden ist hoch.
Marcel Schlenkrich
Mehr Artikel