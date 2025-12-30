Schwerer Unfall im Erzgebirge: Drei Verletzte, darunter ein Kind

Freiberg
Eine 31-Jährige verlor in einer Linkskurve zwischen Weißenborn und Lichtenberg die Kontrolle über ihren Opel und stieß frontal gegen einen Baum. Im Auto saßen ein Beifahrer (24) und ein Kind.
Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagvormittag auf der Lichtenberger Straße zwischen Weißenborn und Lichtenberg gekommen. Eine 31-jährige Opel-Fahrerin verlor gegen gegen 10.15 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Die Frau, ihr 24-jähriger...
