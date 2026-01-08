MENÜ
In Freiberg ist eine 76-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden.
In Freiberg ist eine 76-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden.
Freiberg
Schwerer Unfall in Freiberg: Frau vor Einkaufsmarkt angefahren
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein Autofahrer (74) erfasste auf dem Parkplatz vor einem Markt an der Straße Am Bahnhof eine Fußgängerin. Die Frau (76) wurde schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Freiberg ereignet. Nach den Informationen der Polizeidirektion Chemnitz vom Donnerstag ist auf dem Parkplatz an der Straße Am Bahnhof in Freiberg eine 76-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Unfall...
