Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei einem Unfall in Krummenhennersdorf ist ein Mann verletzt worden.
Bei einem Unfall in Krummenhennersdorf ist ein Mann verletzt worden. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Bei einem Unfall in Krummenhennersdorf ist ein Mann verletzt worden.
Bei einem Unfall in Krummenhennersdorf ist ein Mann verletzt worden. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Freiberg
Schwerer Unfall in Krummenhennersdorf: Renault überschlägt sich
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Morgengrauen verliert ein Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Renault landet zerstört in einem Feld.

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagmorgen im Halsbrücker Ortsteil Krummenhennersdorf ereignet. Dabei ist ein junger Mann verletzt worden. Laut Polizei war der 20-Jährige am Morgen gegen 6.20 Uhr auf dem Biebersteiner Weg aus Richtung Gotthelffriedrichsgrund in Richtung Krummenhennersdorf mit einem Pkw Renault unterwegs. Etwa 500 Meter vor der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
11.09.2025
1 min.
Brand-Erbisdorf: Citroën überschlägt sich
Bei einem Unfall in Brand-Erbisdorf ist ein Mann verletzt worden.
Ein Autofahrer steuert sein Fahrzeug in den Straßengraben. Er wird dabei leicht verletzt.
Babette Philipp
10.09.2025
1 min.
Seniorin bei Unfall in Zwickau schwer verletzt
Bei einem Unfall in Zwickau ist eine Frau schwer verletzt worden.
Eine 73-Jährige ist in Oberplanitz von einem BMW angefahren worden. Die Ursache des Unfalls ist noch ungeklärt.
Babette Philipp
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
Mehr Artikel