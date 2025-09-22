Schwerer Unfall in Krummenhennersdorf: Renault überschlägt sich

Im Morgengrauen verliert ein Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Renault landet zerstört in einem Feld.

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagmorgen im Halsbrücker Ortsteil Krummenhennersdorf ereignet. Dabei ist ein junger Mann verletzt worden. Laut Polizei war der 20-Jährige am Morgen gegen 6.20 Uhr auf dem Biebersteiner Weg aus Richtung Gotthelffriedrichsgrund in Richtung Krummenhennersdorf mit einem Pkw Renault unterwegs. Etwa 500 Meter vor der...