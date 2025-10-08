Schwerer Unfall in Niedersaida: Radlader stürzt Böschung hinab – Fahrer schwer verletzt

In Niedersaida bei Großhartmannsdorf ereignete sich am Mittwochmittag ein schwerer Unfall. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Radlader hat sich am Mittwochmittag in Niedersaida ereignet, das zur Gemeinde Großhartmannsdorf gehört. Das bestätigte Sara Mourão von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage der „Freien Presse“. Ersten Angaben zufolge geriet ein Radlader auf der Dorfstraße von der Fahrbahn ab,...