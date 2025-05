Schwerer Verkehrsunfall bei Halsbach: B 173 wieder frei

Am Mittwochmorgen ist ein Lkw mit einem Pkw kollidiert und auf die Seite gekippt. Der Sachschaden ist immens.

Die unfallbedingte Sperrung der B 173 zwischen Naundorf und Halsbach ist aufgehoben. Am Mittwochmorgen kam es in Höhe des Abzweiges zum Gewerbegebiet Freiberg Ost zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, war ein Lkw-Fahrer (47) in Richtung Freiberg unterwegs. In einer Linkskurve kam der Lkw aus bisher unbekannter Ursache nach...