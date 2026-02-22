Sechs neue Wege der Medizin auf dem Land zwischen Freiberg, Flöha, Mittweida und Rochlitz

Freiberg
Die hausärztliche Versorgungslage in Mittelsachsen ist angespannt. Doch es gibt Ideen, wie die Situation verbessert werden kann.
Laut aktuellem Bedarfsplan der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) fehlen in Mittelsachsen 40 Hausärzte. Mit Stand 1. Juli 2025 waren im Raum Freiberg 18,5 Stellen, in der Region Mittweida 3,5 Stellen, in Frankenberg-Hainichen 7 Stellen und im Döbelner Gebiet 11 Stellen zu besetzen. Wie kann die medizinische Versorgung auf dem Land...
