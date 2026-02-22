MENÜ
Ein Hausarzt sitzt während einer Videosprechstunde vor einem Laptop. Auch in Mittelsachsen müssen neue Wege der medizinischen Versorgung gefunden werden.
Ein Hausarzt sitzt während einer Videosprechstunde vor einem Laptop. Auch in Mittelsachsen müssen neue Wege der medizinischen Versorgung gefunden werden. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Dr. Michaela Heinke hat an der Bahnhofstraße in Freiberg eine Praxis übernommen. Die 66-Jährige betreibt damit vier Praxen.
Dr. Michaela Heinke hat an der Bahnhofstraße in Freiberg eine Praxis übernommen. Die 66-Jährige betreibt damit vier Praxen. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Ein Senior hält ein Smartphone in den Händen und versucht einen Termin beim Hausarzt zu buchen.
Ein Senior hält ein Smartphone in den Händen und versucht einen Termin beim Hausarzt zu buchen. Bild: Symbolfoto: Julia Steinbrecht/KNA
Freiberg
Sechs neue Wege der Medizin auf dem Land zwischen Freiberg, Flöha, Mittweida und Rochlitz
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Die hausärztliche Versorgungslage in Mittelsachsen ist angespannt. Doch es gibt Ideen, wie die Situation verbessert werden kann.

Laut aktuellem Bedarfsplan der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) fehlen in Mittelsachsen 40 Hausärzte. Mit Stand 1. Juli 2025 waren im Raum Freiberg 18,5 Stellen, in der Region Mittweida 3,5 Stellen, in Frankenberg-Hainichen 7 Stellen und im Döbelner Gebiet 11 Stellen zu besetzen. Wie kann die medizinische Versorgung auf dem Land...
