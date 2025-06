Seifenkistenrennen in Halsbach: Nur ein leicht verletzter tollkühner Pilot

Runter kommen sie immer: Einige Dutzend Starter nahmen am Pfingstmontag die Obere Straße unter die Räder.

Halsbach.

Es ist nicht einfach nur ein Rennen. Es ist ein Fest der Gemeinschaft, der Kreativität – und der Geschwindigkeit: Das Seifenkistenrennen in Halsbach am Pfingstmontag hat sich laut Organisatorin Kati Kluge zu einem Publikumsmagneten entwickelt. „Am Anfang waren es nur Halsbacher, mittlerweile kommen auch Menschen aus den umliegenden Ortsteilen.“ Die Obere Straße verwandelte sich am Renntag in eine bunte Tribüne. Das Teilnehmerfeld war bunt gemischt, vom jüngsten mit gerade einmal zweieinhalb Jahren bis zum ältesten Fahrer mit 56 Jahren. Ein kleiner Zwischenfall sorgte kurzzeitig für Aufsehen: Eine Seifenkiste kippte nach dem Zieleinlauf um, der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. (kru)