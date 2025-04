Seifersdorf: Einbrecher macht Beute in Einfamilienhaus

Ein Unbekannter ist am Vormittag des Ostermontags in ein Haus im Großschirmaer Ortsteil eingedrungen. Die Hausbesitzerin überraschte ihn.

Seifersdorf.

Am Vormittag des Ostermontags ist ein Mann in ein Einfamilienhaus Am Perzebach im Großschirmaer Ortsteil Seifersdorf eingebrochen. Laut Polizei hatte er ein Fenster aufgehebelt. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete eine zweistellige Summe Bargeld. Beim Eintreffen der Hausbesitzerin sei der Mann aus dem Haus über eine nahegelegene Brücke in Richtung Mobendorfer Straße geflüchtet. Die Polizei ermittelt zum Wohnungseinbruchsdiebstahl und sucht Zeugen. Der Einbrecher wird als etwa 1,85 Meter groß, etwa 40 Jahre alt und ungepflegt beschrieben. Er habe aschblonde, halblange Haare und war mit einer dunklen Stoffjacke mit Kapuze bekleidet. Er führte einen grauen Rucksack mit sich. Hinweise unter 03731 700. (fp)