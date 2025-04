Seifersdorfer beleben ihren Ort mit neuer Tischtennisplatte

Am Parkplatz des Vereinshauses Alte Schule in Seifersdorf, Stadt Großschirma, steht jetzt eine Tischtennisanlage. Der Standort gilt als optimal. Was macht diesen Platz so besonders?

Was machen junge Leute gerne? Zum Beispiel Tischtennis spielen. In Seifersdorf, Ortsteil von Großschirma, gibt es deshalb jetzt eine Tischtennisanlage. An der Alten Schule, dem Vereinshaus des Heimatvereins „Perzebach", wurde die Tischtennisplatte mit Wind- und Sichtschutz aufgebaut. Am Freitag, 4. April, 18 Uhr soll diese eingeweiht werden.