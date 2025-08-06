Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Sein Herz schlägt für Simson: Wie ein Breitenauer das Freiberger Brauhausfest zum Knattern bringen will

Mike Falke, Andrea Berndt und Frank Rehagel (v. l.) bei der Planung für das Simson-Treffen.
Mike Falke, Andrea Berndt und Frank Rehagel (v. l.) bei der Planung für das Simson-Treffen. Bild: Wieland Josch
Mike Falke, Andrea Berndt und Frank Rehagel (v. l.) bei der Planung für das Simson-Treffen.
Mike Falke, Andrea Berndt und Frank Rehagel (v. l.) bei der Planung für das Simson-Treffen. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Sein Herz schlägt für Simson: Wie ein Breitenauer das Freiberger Brauhausfest zum Knattern bringen will
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schrauben und basteln - das sind die Leidenschaften von Mike Falke. Seine Freizeit verbringt er mit einem DDR-Klassiker: Simson. Nun hilft Falke mit, ein Simson-Treffen in Freiberg zu organisieren.

Am Mittwochvormittag ist der Himmel grau und es regnet, zeitweise sogar recht stark. Nichts lässt erkennen, dass sich das Wetter in den kommenden Tagen irgendwie bessern könnte. Und doch sagen die Meteorologen beste Bedingungen voraus. Und die kommen sehr gelegen, vor allem für die Organisatoren des Freiberger Brauhausfestes, welches am Samstag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
29.07.2025
5 min.
Mit Simson, Rummel und viel Sport: Es ist wieder Brauhausfest in Freiberg
Nach mehreren Jahren wird es wieder ein Freiberger Brauhausfest geben.
Nach sieben Jahren Pause gibt es wieder ein Brauhausfest am Fürstenwald. Für alle Fans wird das ein Wiedersehen mit vielen traditionellen Programmpunkten.
Wieland Josch
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
14:15 Uhr
1 min.
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
09:00 Uhr
3 min.
Brauhausfest in Freiberg: Fünf Tipps zu Anfahrt, Stars und Bier
Prost heißt es beim Freiberger Brauhaus auch zum Sportler-Frühschoppen.
Am Wochenende findet erstmals seit 2018 in Freiberg wieder ein Brauhausfest statt. Weil mancher vielleicht in den sieben Jahren aus der Übung gekommen ist, hat die „Freie Presse“ Tipps zusammengestellt.
Wieland Josch
Mehr Artikel