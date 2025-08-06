Sein Herz schlägt für Simson: Wie ein Breitenauer das Freiberger Brauhausfest zum Knattern bringen will

Freiberg
Schrauben und basteln - das sind die Leidenschaften von Mike Falke. Seine Freizeit verbringt er mit einem DDR-Klassiker: Simson. Nun hilft Falke mit, ein Simson-Treffen in Freiberg zu organisieren.
Am Mittwochvormittag ist der Himmel grau und es regnet, zeitweise sogar recht stark. Nichts lässt erkennen, dass sich das Wetter in den kommenden Tagen irgendwie bessern könnte. Und doch sagen die Meteorologen beste Bedingungen voraus. Und die kommen sehr gelegen, vor allem für die Organisatoren des Freiberger Brauhausfestes, welches am Samstag...
