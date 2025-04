Seit „Twilight“ sind Vampire en vogue - nun erobern sie Freiberg

Die Veranstaltung „MiTreden" weckt Vorfreude auf einen entstaubten Klassiker. Das Musical „Dracula“ feiert in Freiberg Premiere. Die Matinee begeisterte mit gekonnt gelüfteten Geheimnissen.

Die Besucher der Veranstaltung in der Freiberger BiB mussten eng zusammenrücken, so groß war das Interesse an „Dracula“, der am 15. März Premiere feiern wird. Seit Vampire als Twilight-Saga Einzug in die Jugendliteratur hielten, sind sie wieder en vogue.