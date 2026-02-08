MENÜ
Günther Jauch beantwortet beim Semperopernball eine Sachsen-Frage der Notendealer.
Günther Jauch beantwortet beim Semperopernball eine Sachsen-Frage der Notendealer.
Freiberg
Semperopernball 2026: Welchen Promis die Notendealer aus Freiberg auf den Zahn fühlten
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Soljanka, Räuchermänner, Christstollen: Die Comedians mit Freiberger Wurzeln testeten beim Ball das Wissen einiger Promi-Gäste zu sächsischen Besonderheiten. Hätten Sie es gewusst?

Die Notendealer, die sachsenweit bekannte Comedy-Popband mit Freiberger Wurzeln, hat beim Dresdner Semperopernball am Freitagabend prominenten Gästen auf den Zahn gefühlt. Im Rahmen der sächsischen Imagekampagne „So geht sächsisch“ haben die Musiker, selbst Gäste des Balls, einen Live-Podcast aus dem Ballgeschehen heraus produziert - und...
