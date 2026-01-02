Sie verlor ihr Baby: Wie eine Großschirmaerin einen Platz für Kraft und Trauer schafft

Ein Gedenkort für Sternenkinder - Peggy Hofmann will anderen, die ein ähnliches Schicksal haben, Kraft und Lebensmut geben. Nun sucht sie Helfer, die etwas Besonderes bei Freiberg schaffen.

Peggy Hofmann ist eine lebensfrohe junge Frau. Wenn man mit ihr spricht, ist stets ein Lächeln in ihrem Gesicht. Auf dem Pfarrhof von Großschirma beobachtet sie fröhlich das Treiben der gefiederten Bewohner. Man spürt: Es geht ihr gut dabei. Und doch hat ihr das Leben nicht immer freundlich mitgespielt. „Ich habe mehrere Fehlgeburten...