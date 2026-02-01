MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sandra Stemmler (l.) übergab eine Spende vom Landkreis an Jens Fischer.
Sandra Stemmler (l.) übergab eine Spende vom Landkreis an Jens Fischer. Bild: Mathias Herrmann
Bürgermeister Rolf Weigand versprach, sich weiterhin für den Erhalt der Grundschule in Siebenlehn einzusetzen.
Bürgermeister Rolf Weigand versprach, sich weiterhin für den Erhalt der Grundschule in Siebenlehn einzusetzen. Bild: Mathias Herrmann
Der Förderverein der Grundschule feierte sein Jubiläum im historischen Rathaus Siebelehn.
Der Förderverein der Grundschule feierte sein Jubiläum im historischen Rathaus Siebelehn. Bild: Mathias Herrmann
Sandra Stemmler (l.) übergab eine Spende vom Landkreis an Jens Fischer.
Sandra Stemmler (l.) übergab eine Spende vom Landkreis an Jens Fischer. Bild: Mathias Herrmann
Bürgermeister Rolf Weigand versprach, sich weiterhin für den Erhalt der Grundschule in Siebenlehn einzusetzen.
Bürgermeister Rolf Weigand versprach, sich weiterhin für den Erhalt der Grundschule in Siebenlehn einzusetzen. Bild: Mathias Herrmann
Der Förderverein der Grundschule feierte sein Jubiläum im historischen Rathaus Siebelehn.
Der Förderverein der Grundschule feierte sein Jubiläum im historischen Rathaus Siebelehn. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Siebenlehn: 35 Jahre Engagement für die Schule
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 35 Jahren ist der Schulförderverein der Grundschule Siebenlehn aktiv. Der Verein bringt sich aktiv in das Schulleben ein und bekam während seiner Festveranstaltung überraschend Zuwachs.

„Bildung braucht Raum“, sagt Jens Fischer, Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule Siebenlehn. Dieser Raum wird seit 35 Jahren vom Förderverein mitgestaltet. Im Rathaus feierte der Förderverein jetzt sein 35-jähriges Bestehen. Der Abend war nicht nur Rückblick, sondern brachte auch finanzielle Unterstützung für den Verein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
4 min.
Interview mit Bürgermeister von Großschirma: Was steht auf Ihrer Prioritätenliste, Herr Weigand?
Dr. Rolf Weigand, Bürgermeister der Stadt Großschirma.
Die gesperrte Muldebrücke bei Hohentanne, das Romanusbad in Siebenlehn oder ein Regenrückhaltebecken. Das Jahr 2026 dürfte nicht langweilig werden. Die „Freie Presse“ sprach mit dem Stadtchef.
Wieland Josch
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
17:10 Uhr
2 min.
Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest
Die italienische Biathletin Rebecca Passler auf der Strecke.
Vier Tage vor dem Start der Olympischen Winterspiele gibt es einen Dopingfall. Die betroffene Italienerin stammt aus Antholz, dem Austragungsort der Biathlonrennen.
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
17.11.2025
2 min.
Herbstball in Siebenlehn: Jung und Alt wirbeln übers Parkett des Schwarzen Rosses
Doreen, Steffi, Theresa und Katja v.l. gehören zu den Organisatorinnen des Vereinsballs.
In Siebenlehn ist nach Jahren der Pause wieder ein stimmungsvoller Herbstball organisiert worden. Die Fete ist ein Gemeinschaftswerk der Vereine.
Christof Heyden
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
Mehr Artikel