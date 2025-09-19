Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim Schutzengellauf in Siebenlehn gingen 258 Läufer für den guten Zweck an den Start.
Beim Schutzengellauf in Siebenlehn gingen 258 Läufer für den guten Zweck an den Start. Bild: Tom Altmann
Beim Schutzengellauf in Siebenlehn gingen 258 Läufer für den guten Zweck an den Start.
Beim Schutzengellauf in Siebenlehn gingen 258 Läufer für den guten Zweck an den Start. Bild: Tom Altmann
Freiberg
Siebenlehn zeigt Herz: 8000 Euro für Mukoviszidose-Patienten erlaufen
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein kleines Dorf, ein großer Einsatz: In Siebenlehn sind mehr als 250 Läufer für den guten Zweck an den Start gegangen. Beim Schutzengellauf zeigt die Gemeinschaft Solidarität.

Beim diesjährigen Schutzengellauf in Siebenlehn gab es eine rührende Szene: Der dreijährige Karl, der mit seiner Mutter Julia Scheunert zum Anfeuern auf dem Sportplatz war, bekam von der Siebenlehner Feuerwehr einen „Muthelm“. Denn Karl ist an Mukoviszidose erkrankt und gehört damit zu den mehr als 8000 Betroffenen in Deutschland. Für...
Mehr Artikel