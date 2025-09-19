Siebenlehn zeigt Herz: 8000 Euro für Mukoviszidose-Patienten erlaufen

Freiberg
Ein kleines Dorf, ein großer Einsatz: In Siebenlehn sind mehr als 250 Läufer für den guten Zweck an den Start gegangen. Beim Schutzengellauf zeigt die Gemeinschaft Solidarität.
Beim diesjährigen Schutzengellauf in Siebenlehn gab es eine rührende Szene: Der dreijährige Karl, der mit seiner Mutter Julia Scheunert zum Anfeuern auf dem Sportplatz war, bekam von der Siebenlehner Feuerwehr einen „Muthelm“. Denn Karl ist an Mukoviszidose erkrankt und gehört damit zu den mehr als 8000 Betroffenen in Deutschland. Für...
