Sieger beim Stadtradeln in Freiberg geehrt

826 Radfahrer haben sich in diesem Jahr in der Silberstadt beteiligt - die Besten von Ihnen sind zum Bergstadtfest geehrt worden.

826 Radfahrer haben sich dieses Jahr am Stadtradeln in Freiberg beteiligt - am Samstagvormittag sind die Besten vor der Hauptbühne des Bergstadtfestes auf dem Obermarkt geehrt worden. In der Kategorie Schulen hatte die Grundschule „Georgius Agricola“ mit 18.130,3 Radel-Kilometern die Nase vorn - Schulleiterin Elena Dommaschk und Erstklässler...