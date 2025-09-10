Silberstadt Freiberg schmiedet Glocken-Trio für Naundorf

Freiberg
Das neue Geläut in der Kirche Naundorf hängt. Wann werden die drei neuen Glocken sollen zum Erntedankfest zum ersten Mal geläutet?
Mittels Kran sind am Mittwoch drei neue Glocken in den Turm der Kirche Naundorf bei Freiberg gehoben worden. Zuvor waren hier eine neue Schwellenanlage eingebaut und der Glockenstuhl aus Eichenholz erneuert worden. Der Planer Professor Olaf Kempe (von links nach rechts), Tino Jehmlich und Otto Schröder von der Kirchgemeinde sowie Hartmut Geier,...
