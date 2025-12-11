MENÜ
  • "Wir sind absolut überwältigt": Freiberger sammeln über 5 Tonnen Kronkorken für den guten Zweck

Felix Grunewald und Marcel Schlenkrich sind die Initiatoren der Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg.
Felix Grunewald und Marcel Schlenkrich sind die Initiatoren der Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg. Bild: Cornelia Schönberg
Felix Grunewald und Marcel Schlenkrich sind die Initiatoren der Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg.
Felix Grunewald und Marcel Schlenkrich sind die Initiatoren der Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg. Bild: Cornelia Schönberg
 9 Bilder
Freiberg
So rieseln 2,89 Millionen Kronkorken in einen Riesen-Container - mit Video
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
5780 Kilo Kronkorken sind in sieben Monaten gesammelt worden. Vom Erlös sollen Wünsche im Krankenhaus und im Frauenschutzhaus erfüllt werden. Video und Fotos der Aktion - und wie es weitergeht

Ein einzelner ist kaum der Rede wert, aber wenn es knapp drei Millionen sind, dann schon: Es geht um Kronkorken. Es geht aber auch um Engagement und ein Herz für Kinder. Von Mai bis Dezember wurden in Freiberg Kronkorken gesammelt. Die Idee dazu hatten Marcel Schlenkrich, Fotograf in Freiberg und Felix Grunewald, Standortleiter bei Scholz...
