Sommer mit Musik und Lebensfreude in Döbeln: Picknickkonzert auch in Freiberg geplant?

Rund 600 Besucher genossen am Sonntag ein stimmungsvolles Open-Air-Konzert auf den Klosterwiesen. Das Mittelsächsische Theater sorgte mit Ohrwürmern für Begeisterung – bei freiem Eintritt.

Ein voller Erfolg: Das Mittelsächsische Theater hat die Klosterwiesen in Döbeln am Sonntag in einen Ort voller Musik und Lebensfreude verwandelt. Mit Campingstühlen, Decken und Verpflegung kamen rund 600 Gäste zum Picknickkonzert.