Spannende Familienführungen im Freiberger Dom

Am 9. Juli, ab 15 Uhr können Kinder Tiere und Fabelwesen im Freiberger Dom entdecken.

Freiberg.

Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern können sich am Mittwoch, 9. Juli, auf eine fantasievolle Spurensuche nach Tieren und Fabelwesen im Freiberger Dom begeben. Überall verstecken sie sich: Hunde, Löwen, Stiere – aber auch Greife und sogar Einhörner. Manche sind gut sichtbar, andere auch raffiniert in den Kunstwerken versteckt. Wer findet sie alle? Am Mittwoch, 16. Juli, heißt es dann: „Hinter Schloss und Riegel“. Bei dieser Erlebnisführung dürfen die Gäste in viele sonst verschlossene Winkel des Domes schauen. Wie viele Schlüssel braucht man eigentlich, um all die Türen zu öffnen? Was genau ist ein Riegel? Und wer traut sich, die dunklen Treppentürme hinaufzusteigen – bis ins geheimnisvolle Turminnere? Beginn ist jeweils 15 Uhr. (fp)