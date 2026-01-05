MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Spendenaufruf für den Eisenhammer von Dorfchemnitz ist erfolgreich - jetzt fehlt nur noch das Wegegeld

Thomas Schurig, Carolin Martin und Ronny Schmidt stehen hinter der Spendenaktion.
Thomas Schurig, Carolin Martin und Ronny Schmidt stehen hinter der Spendenaktion. Bild: Siiri Klose
Die hölzernen Picknicktische auf dem Freigelände können erneuert werden.
Die hölzernen Picknicktische auf dem Freigelände können erneuert werden. Bild: Siiri Klose
Thomas Schurig, Carolin Martin und Ronny Schmidt stehen hinter der Spendenaktion.
Thomas Schurig, Carolin Martin und Ronny Schmidt stehen hinter der Spendenaktion. Bild: Siiri Klose
Die hölzernen Picknicktische auf dem Freigelände können erneuert werden.
Die hölzernen Picknicktische auf dem Freigelände können erneuert werden. Bild: Siiri Klose
Freiberg
Spendenaufruf für den Eisenhammer von Dorfchemnitz ist erfolgreich - jetzt fehlt nur noch das Wegegeld
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über 10.0000 Euro sind bereits für das Außengelände zusammengekommen. Die nächsten Plänen gibt es schon - sie haben auch mit einem Bergbaulehrpfad zu tun.

Der mutwillig zerstörte Picknicktisch vor dem Eisenhammer in Dorfchemnitz gab den Anstoß für eine gute Sache: Im Oktober startete der Dorfverein Dorfchemnitz eine Spendenaktion für das berühmte technische Denkmal. Seither sind auf 99 Funken, der Spendenplattform der Sparkasse für gemeinnützige Vorhaben, über 11.000 Euro eingegangen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
4 min.
Dorfchemnitz im Erzgebirge: Alle für den Eisenhammer
Alle für den Eisenhammer: Thomas Schurig, Carolin Martin und Ronny Schmidt.
Eine Spendenaktion soll helfen, das Außengelände auf Vordermann zu bringen. Doch das alte technische Denkmal hat noch mehr Baustellen.
Siiri Klose
06.01.2026
2 min.
Maschinenbauer wollen junge Ingenieure mit KI-Kompetenz
Ohne KI sind die Job-Aussichten für junge Ingenieure mau.
KI-Kompetenzen werden für angehende Ingenieure im Maschinenbau immer wichtiger. Doch viele Unternehmen sehen Mängel in der Hochschulausbildung.
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
04.11.2025
3 min.
Vandalismus in Dorfchemnitz bei Sayda im Erzgebirge: Die Täter verursachten 10.000 Euro Schaden
An der Wanderhütte an der Kammstraße von Dorfchemnitz richteten Vandalen einen großen Schaden an.
Ubekannte demolierten eine Wanderhütte an der Kammstraße. Es ist nicht der erste Fall von Vandalismus in Dorfchemnitz. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, der Bürgermeister lobt dafür 1000 Euro aus.
Siiri Klose
06.01.2026
2 min.
Letzte Chance "Spurfräse"? Prevc vor Tournee-Sieg
Domen Prevc ist der Sieg bei der Vierschanzentournee kaum noch zu nehmen.
In Bischofshofen steigt das große Tournee-Finale. Andreas Wellinger und Philipp Raimund sprechen über den designierten Gesamtsieger.
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
Mehr Artikel