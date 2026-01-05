Spendenaufruf für den Eisenhammer von Dorfchemnitz ist erfolgreich - jetzt fehlt nur noch das Wegegeld

Über 10.0000 Euro sind bereits für das Außengelände zusammengekommen. Die nächsten Plänen gibt es schon - sie haben auch mit einem Bergbaulehrpfad zu tun.

Der mutwillig zerstörte Picknicktisch vor dem Eisenhammer in Dorfchemnitz gab den Anstoß für eine gute Sache: Im Oktober startete der Dorfverein Dorfchemnitz eine Spendenaktion für das berühmte technische Denkmal. Seither sind auf 99 Funken, der Spendenplattform der Sparkasse für gemeinnützige Vorhaben, über 11.000 Euro eingegangen.