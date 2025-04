Sperrung der B101 bei Mittelsaida

Ein Lkw-Brand zu Jahresanfang hat bleibende Schäden hinterlassen. Sie sollen nächste Woche beseitigt werden.

Am Dienstag und Mittwoch, 15. und 16. April, wird die Bundesstraße B101 zwischen Mittelsaida und dem Abzweig Haselbach voll für den Verkehr gesperrt. In dieser Zeit werden die Schäden im Asphaltbelag beseitigt, die der Brand eines Lkw am 29. Januar verursachte. „Der Brand hat massive Schäden an der Deckschicht verursacht“, schreibt das...