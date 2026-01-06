Sportparty in der Nikolaikirche Freiberg: Schwitzen bei patentiertem Workout – mit 12 Bildern

Rund 100 Frauen nahmen am Montagabend in der Nikolaikirche Freiberg an einer Sportparty teil. Organisiert wurde das Event von einem Fitnessstudio aus Conradsdorf.

Erst Besinnen bei klassischer Musik, dann Schwitzen zu Hit des 90er-Jahre: Wo am 1. Januar noch das Neujahrskonzert der Mittelsächsischen Philharmonie erklang, ist am Montagabend trainiert worden – in der Nikolaikirche Freiberg. Das Fitnessstudio Body Balance aus Conradsdorf (Gemeinde Halsbrücke) hatte zur Sportparty eingeladen – ungefähr...