Im Januar 2025 in der Nikolaikirche Freiberg waren 80 Frauen dabei – und ein Mann.
Im Januar 2025 in der Nikolaikirche Freiberg waren 80 Frauen dabei – und ein Mann.
Freiberg
Freiberg: Sportparty steigt im Januar in der Nikolaikirche
Redakteur
Von Heike Hubricht
Ein Neujahrsvorsatz gefällig? Am 5. Januar 2026 wird in der Nikolaikirche Freiberg kostenlos geschwitzt: Power Robic, Piloxing, Zumba – zum Schluss Callanetics.

Mit Schwung ins neue Jahr: Das Fitnessstudio Body Balance aus Halsbrücke veranstaltet am 5. Januar 2026 seine Jahresauftaktparty in der Nikolaikirche Freiberg. In der außergewöhnlichen Kulisse wird bei peppiger Musik gemeinsam geschwitzt.
