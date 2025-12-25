Freiberg: Sportparty steigt im Januar in der Nikolaikirche

Ein Neujahrsvorsatz gefällig? Am 5. Januar 2026 wird in der Nikolaikirche Freiberg kostenlos geschwitzt: Power Robic, Piloxing, Zumba – zum Schluss Callanetics.

Mit Schwung ins neue Jahr: Das Fitnessstudio Body Balance aus Halsbrücke veranstaltet am 5. Januar 2026 seine Jahresauftaktparty in der Nikolaikirche Freiberg. In der außergewöhnlichen Kulisse wird bei peppiger Musik gemeinsam geschwitzt.